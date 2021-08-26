ضبط 5 مستودعات مخالفة لتخزين المواد الغذائية بحائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها على المستودعات وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية، ضبطت أمانة منطقة حائل ممثلة في بلدية وسط المدينة «5» مستودعات مخالفة لتخزين المواد الغذائية وتجديد وتخزين الأثاث المستعمل. وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المستودعات ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت.



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