شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 290 إصابة بكورونا.. وشفاء 535 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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