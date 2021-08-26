تسجيل 290 إصابة بكورونا.. وشفاء 535 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 290 إصابة جديدة مؤكدة وشفاء 535 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3889 حالة، منها1061 حالة حرجة. وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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