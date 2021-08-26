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تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيض

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محمد بن مسعود - الدمام - يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران

ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 10:00 PM

يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران

تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيض
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكر راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، اليوم (الخميس) تأجل بسبب انفجار كابول، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويسعى "بايدن" وبينيت" إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين خلال أول اجتماع لهما في البيت الأبيض، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة بشأن إيران، رغم خلافاتهما حول كيفية التعامل مع برنامجها النووي.

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، تفجير كابول يؤجل اجتماع "بايدن" وبينت" في البيت الأبيض ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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