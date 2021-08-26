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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، بعد بثه مقطعًا مصورًا على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شرطة القصيم النيابة العامة
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 09:31 PM
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامةالقصيم.. القبض على مواطن بعد بثّه مقطعًا مصورًا يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة بالعلاج
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، بعد بثه مقطعًا مصورًا على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
، القصيم.. القبض على مواطن بعد بثّه مقطعًا مصورًا يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة بالعلاج ،
المصدر : الخليج 365
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