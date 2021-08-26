، "أبها" يمنع "الاتفاق" من صدارة الترتيب.. بهدف تعادل قاتل ،

محمد بن مسعود - الدمام - حرم فريق أبها الكروي الأول، شقيقه الاتفاق من الارتقاء للمركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب التعادل اليوم معه في توقيت قاتل.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بتعادل الاتفاق مع أبها بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الثالثة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف المباراة جاءت عن طريق المحترف روين كوايسون؛ حيث جاء في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة قبل أن يتعادل المحترف ميتشل تي فريدي في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة رقم 5، كما ارتفع رصيد أبها عند النقطة رقم 4.

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