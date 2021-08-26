- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن دبلوماسيون اليوم (الخميس) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، بشأن أفغانستان مع مبعوثي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "جوتيريس"، أدان الهجوم الإرهابي، الذي أوقع ضحايا ومصابين مدنيين في محيط مطار كابول، وفقاً لـ"رويترز".
الأمم المتحدة
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 09:29 PM
"جوتيريس" أدان الهجوم الإرهابي حول مطار كابولأمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعاً مع الدول دائمة العضوية بشأن أفغانستان الاثنين
أعلن دبلوماسيون اليوم (الخميس) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، بشأن أفغانستان مع مبعوثي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "جوتيريس"، أدان الهجوم الإرهابي، الذي أوقع ضحايا ومصابين مدنيين في محيط مطار كابول، وفقاً لـ"رويترز".
، أمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعاً مع الدول دائمة العضوية بشأن أفغانستان الاثنين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعاً مع الدول دائمة العضوية بشأن أفغانستان الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.