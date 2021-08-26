، أمين الأمم المتحدة يعقد اجتماعاً مع الدول دائمة العضوية بشأن أفغانستان الاثنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "جوتيريس" أدان الهجوم الإرهابي حول مطار كابول

أعلن دبلوماسيون اليوم (الخميس) أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس سيعقد اجتماعاً الاثنين المقبل، بشأن أفغانستان مع مبعوثي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة أن "جوتيريس"، أدان الهجوم الإرهابي، الذي أوقع ضحايا ومصابين مدنيين في محيط مطار كابول، وفقاً لـ"رويترز".

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