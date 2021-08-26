شكرا لقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يلتقي بالقائمين بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة واليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض, إضافةً إلى دعم المملكة لليمن في شتى المجالات، مشيدين بالدعم الاقتصادي المستمر من المملكة لليمن وآخرها منحة المشتقات النفطية، والجهود المشتركة في العمل الإنساني في اليمن.