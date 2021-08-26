الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

السديس يطلق مبادرة وسطًا: سماحة ديننا وأمتنا لا غلو فيها ولا جفاء

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -حفظه الله- مبادرة (وسطًا)؛ بحضور فضيلة الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي، وفضيلة مدير إدارة الوسطية والاعتدال الشيخ عادل بن محمد عبده عسيري.

نشر الوسطية

وتعنى هذه المبادرة بنشر الوسطية في الفكر والسلوك من خلال العديد من البرامج ومنها الوقفات مع آيات الوسطية وتفسيرها والأحاديث النبوية وشرحها وعقد المحاضرات في المناسبات المختلفة لبيان المنهج الوسطي لهذا الدين.

كذلك نشر البحوث والدراسات في هذا الجانب من رحاب بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد المسابقات للناشئة.

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