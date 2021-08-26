- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ضبط مواطن بث مقطعًا يتهم فيه مؤسسة صحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26
شارك الخبر
ضبط مواطن بث مقطعًا يتهم فيه مؤسسة صحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى
متابعات الخليج 365 - واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطنٍ في العقد الرابع من العمر، بعد بثه مقطعاً مصوراًعلى أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.
وأضاف متحدث شرطة منطقة القصيم، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار