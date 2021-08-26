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شاهد.. أمطار الخير على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

شاهد.. أمطار الخير على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهدت ساحات الحرم المكي مساء اليوم الخميس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

شاهد.. أمطار الخير على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي - متابعات الخليج 365

توقعات الأرصاد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران).

شاهد.. أمطار الخير على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي - متابعات الخليج 365

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شاهد.. أمطار الخير على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي - متابعات الخليج 365 شاهد.. أمطار الخير على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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