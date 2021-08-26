شاهد.. أمطار الخير على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهدت ساحات الحرم المكي مساء اليوم الخميس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات الأرصاد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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