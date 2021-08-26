التجارة تستدعى 63 مركبة إنفينيتي بسبب خلل يؤدي لوقوع حوادث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء عدد من المركبات منها 20 مركبة إنفينيتي “QX50” 2021، وذلك خلل في تثبيت المحور الخلفي قد يؤدي إلى انفصاله مما قد يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة، ملاك هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

خلل في عمود التوجيه

كما قررت استدعاء 8 مركبات إنفينيتي “QX30″2017 لخلل في عمود التوجيه السفلي للمركبة قد يؤدي إلى انفصاله مما يزيد من احتمالية وقوع حادث، ودعت ملاك هذه السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

استبدال الإطارات الأربعة

وشمل الاستدعاء 35 مركبة إنفينيتي “Q30” 2017 – 2019، لعدم تجهيز المركبة بإطار احتياطي أو إطارات السير بدون هواء (Run-Flat)، فيما دعت الوزارة ملاكها إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي : Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لاستبدال الإطارات الأربعة الحالية بإطارات السير بدون هواء مجانًا.



شارك الخبر