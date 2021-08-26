مرور العاصمة المقدسة يغلق طريق جبل الكعبة حتى 15 شعبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة بأنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول لمدة ستة أشهر تقريبًا.

موعد إغلاق الطريق

ونوهت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن إغلاق الطريق سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ.

استخدام الطرق البديلة

وأهابت إدارة مرور العاصمة المقدسة بقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة لحين فتح الطريق.



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