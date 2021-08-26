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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 20 مخالفًا نقلوا الرمال وجرفوا التربة

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شكرا لقرائتكم القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 20 مخالفًا نقلوا الرمال وجرفوا التربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 20 مخالفًا نقلوا الرمال وجرفوا التربة

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (20) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في عدد من مناطق المملكة.

عمليات القوات الخاصة للأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (33) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية واليمنية والهندية والنيبالية والأثيوبية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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