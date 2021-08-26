فوائد المكسرات لتقوية ذاكرة الطلاب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية الدكتورة نظمية مبارك، أن هناك بعض المكسرات التي تفيد الطلاب الدارسين لتعزيز نشاط المخ، وتقوية الذاكرة، إذ تعمل على دعم عمل خلايا الدماغ لاحتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة بجانب احتوائها على كمية جيدة من الكالسيوم، والحديد وعناصر هامة، مما ينعكس أثره إيجابًا على التركيز.

فوائد المكسرات للذاكرة:

وبينت لـ” متابعات الخليج 365“، أن هناك بعض المكسرات التي يجب أن يتناولها الطلاب والطالبات بانتظام وهي:

عين الجمل ، لها قيمة غذائية عالية، وفوائدها كثيرة لصحة المخ بصفة عامة، حيث إنها غنية بأحماض الأوميغا-3 ومضادات الأكسدة، وهي تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية بشكل عام.

، لها قيمة غذائية عالية، وفوائدها كثيرة لصحة المخ بصفة عامة، حيث إنها غنية بأحماض الأوميغا-3 ومضادات الأكسدة، وهي تساعد في تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية بشكل عام. الفول السوداني، ويحتوي على نسبة عالية من النياسين، إذ ربطت الدراسات بين نقص النياسين مع ارتفاع نسبة الانخفاض المعرفي ومرض الزهايمر.

اللوز والبندق وهما من أكثر المصادر تركيزًا لفيتامين E، ويترافق تناول فيتامين E بشكل عام مع انخفاض إدراكي أقل مرتبط بالعمر.

الجوز وهو الأفضل لصحة الذاكرة، حيث يحتوي الجوز على تركيز كبير من أحد أنواع الأحماض الدهنية المفيدة وأوميجا 3.

الفستق، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما يساعد تناوله في زيادة الكوليسترول الحميد.

تحسين مستويات الدهون:

وأشارت إلى أن تناول المكسرات يساعد بجانب تقوية الذاكرة على تخفيض عوامل الخطر للإصابة بالأمراض، بما في ذلك ضغط الدم والوزن الزائد والأكسدة، كما وجدت الدراسات أن تناول المكسرات يحد من الالتهابات، وتحسين مستويات الدهون في الدم، بجانب تخفيض مستوى ضغط الدم، وذلك لاحتوائها على فيتامينات B و K و E بالإضافة إلى الفوسفور والحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك.

أفضل الوجبات الخفيفة:

وأكدت الدكتورة نظمية، أن المكسرات تعتبر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها يوميًا بشكل معتدل، لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية وتقدم العديد من الفوائد الصحية، كما أن دمجها في نظام غذائي صحي يتكون من الأطعمة الطبيعية الكاملة الأخرى يعزز صحة الجسم، بالإضافة إلى أن الدهون الموجودة في المكسرات هي دهون مفيدة، وليست دهونًا ضارة، أي أنها تقدم الفائدة لوظائف الجسم.

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