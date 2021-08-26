مطالع النجوم..على ماذا يستدل المزارعون؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرف النجوم بأنها زينة للسماء الدنيا ووسيلة يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وفي الزراعة أيضا، حيث يستدل المزارعون والفلاحون على أوقات زراعة المحاصيل وحصادها من خلال النجوم بمعرفة منازل القمر وطريقة احتساب أيام الفصول والأنواء، ومسميات النجوم، وأوقات المذاري (الاستزراع) لبعض المحاصيل الزراعية. نجوم يستدل بها المزارعون: اسم النجم: سماك الشعير ترتيبه: أول نجوم الصيف دلالته: دخول فصل الصيف اسم النجم: سماك البر ترتيبه: ثاني نجوم الصيف دلالته: حصاد البر والقمح وبداية موسم زراعة الذرة اسم النجم: الثرياء ترتيبه: ثالث نجوم الصيف دلالته: حرث الأرض استعدادا لزراعة الذرة اسم النجم: تصادف الثمان ترتيبه: رابع نجوم الصيف دلالته: أفضل أوقات بري الذرة اسم النجم: الكلب ترتيبه: خامس نجوم الصيف دلالته: أفضل أوقات زراعة الذرة- نضوج ثمار البرقوق اسم النجم: الجوزاء ترتيبه: سادس نجوم الصيف دلالته: آخر أوقات زراعة الذرة - تمنع الإبل من الشرب من الأودية وقاية لها من الإصابة بالسعر اسم النجم: المرزم ترتيبه: سابع نجوم الصيف دلالته: طلب الذرة للسقيا - اشتداد الحر والقيظ اسم النجم: الذراع ترتيبه: آخر نجوم الصيف دلالته: اعتدال الجو اسم النجم: النثرة ترتيبه: أول نجوم الخريف دلالته: اكتمال نضوج التين اسم النجم: علب ترتيبه: ثاني نجوم الخريف دلالته: نضوج الكرفس والعنب - ظهور أماطي الذرة اسم النجم: سهيل ترتيبه: ثالث نجوم الخريف دلالته: انتهاء الكرفس- نضوج العنب والرمان- ظهور حب الذرة اسم النجم: الروابع ترتيبه: رابع نجوم الخريف دلالته: اشتداد مهاجمة الطيور للذرة اسم النجم: الخامس ترتيبه: خامس نجوم الخريف دلالته: اكتمال حبة الذرة- أفضل أوقات قطع الأشجار اسم النجم: السادس ترتيبه: سادس نجوم الخريف دلالته: تحول أوراق الذرة إلى الصفرة لقرب موسم الحصاد ونضوج حبها اسم النجم: السابع ترتيبه: آخر نجوم الخريف دلالته: بداية حصاد الذرة- بداية البرد وسقوط الأمطار اسم النجم: الثامن ترتيبه: أول نجوم الشتاء (الوسمي) دلالته: إطلاق الفحول بين الأغنام اسم النجم: التاسع ترتيبه: ثاني نجوم الشتاء اسم النجم: العاشر ترتيبه: ثالث نجوم الشتاء دلالته: بداية البرد الشديد اسم النجم: الذراع الأول ترتيبه: رابع نجوم الشتاء دلالته: الاستعداد لموسم زراعة البر والشعير اسم النجم: الذراع الثاني ترتيبه: خامس نجوم الشتاء دلالته: أفضل أيام زراعة البر اسم النجم: المركد الأول ترتيبه: سادس نجوم الشتاء دلالته: قصر الأيام وطول الليالي اسم النجم: المركد الثاني ترتيبه: آخر نجوم الشتاء دلالته: بداية طول النهار وقصر الليل اسم النجم: النثرة ترتيبه: أول نجوم الربيع دلالته: آخر أوقات البرد الشديد- أفضل أوقات غرس الشجر والتلقيح اسم النجم: الطرف ترتيبه: ثاني نجوم الربيع دلالته: ظهور أزهار الأشجار اسم النجم: الجبهة ترتيبه: ثالث نجوم الربيع دلالته: بداية تحطيب العنب اسم النجم: الزبر ترتيبه: رابع نجوم الربيع دلالته: ظهور سنابل القمح وعناقيد العنب- حاجة المزروعات للماء اسم النجم: المفاصل ترتيبه: خامس نجوم الربيع دلالته: انفصال سنبلة القمح وعنقود العنب عن الساق اسم النجم: الدلو ترتيبه: سادس نجوم الربيع دلالته: رياح غربية وجنوبية غربية الموسمية الممطرة اسم النجم: الحوت ترتيبه: آخر نجوم الربيع دلالته: فيه عدة أيام تتميز بعدم سقوط الأمطار تسمى بصعقة الحوت المرجع: تقرير (مطالع وأسماء النجوم وأوقات الزراعة بظهران الجنوب وكالة الأنباء السعودية)

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