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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم، المقامة حاليًّا في القاهرة، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.
ويلتقي منتخب تونس مع منتخب السودان في المباراة الأولى على ملعب الشرطة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وفي التاسعة مساءً وعلى الملعب نفسه تقام المباراة الثانية من نفس المجموعة بين منتخبي مصر ولبنان.
مما يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة إلى الآن برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا تونس ولبنان بنفس الرصيد نقطة واحدة، وأخيرًا منتخب السودان بدون رصيد من النقاط.
في كأس العرب للسيدات لكرة القدم.. تونس تواجه السودان والإثارة تجمع مصر ولبنانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26
تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم، المقامة حاليًّا في القاهرة، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.
ويلتقي منتخب تونس مع منتخب السودان في المباراة الأولى على ملعب الشرطة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وفي التاسعة مساءً وعلى الملعب نفسه تقام المباراة الثانية من نفس المجموعة بين منتخبي مصر ولبنان.
مما يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة إلى الآن برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا تونس ولبنان بنفس الرصيد نقطة واحدة، وأخيرًا منتخب السودان بدون رصيد من النقاط.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
07:45 PM
تنطلق غدًا الجمعة مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم، المقامة حاليًّا في القاهرة، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.
ويلتقي منتخب تونس مع منتخب السودان في المباراة الأولى على ملعب الشرطة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وفي التاسعة مساءً وعلى الملعب نفسه تقام المباراة الثانية من نفس المجموعة بين منتخبي مصر ولبنان.
مما يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة إلى الآن برصيد 3 نقاط، يليه منتخبا تونس ولبنان بنفس الرصيد نقطة واحدة، وأخيرًا منتخب السودان بدون رصيد من النقاط.
، في كأس العرب للسيدات لكرة القدم.. تونس تواجه السودان والإثارة تجمع مصر ولبنان ،
المصدر : الخليج 365
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