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"الصحة" تعلن نقل الراغبين في التطعيم لمراكز لقاحات كورونا مجاناً عبر "أوبر"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة والهيئة العامة للنقل أنه يمكن للراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا الذهاب إلى مراكز لقاحات كورونا والعودة منها مجاناً من خلال تطبيق أوبر.

واوضحت الوزارة أن شركة أوبر ستوفر رحلتين من وإلى مراكز لقاحات كورونا مجانًا إلى حد أعلى50 ريال للرحلة الواحدة.

ونبهت بأن هذه الخدمة ستكون متاحة من الآن وحتي 15 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة لتسهيل التنقل لمراكز اللقاحات ضد كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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