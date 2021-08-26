شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. القبض على مواطن اتهم مؤسسة صحية بعلاج المرضى بطرق خاطئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من القبض على مواطن بعد بثه مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى وعدم جدوى العلاج المستخدم فيها.

وأضافت أن المواطن في العقد الرابع من العمر، وأدعى في المقطع المتداول، أن ما يقدم في هذه المؤسسة من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.

وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.