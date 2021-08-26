شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تنشر قرارًا بحق مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار قرارًا بحق مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على "سناب شات" عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما بـ 500 ألف ريال.

وعن المخالف الأول فهو سعودي الجنسية وطبقت عليه عقوبة غرامة مالية (200,000) ريال وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

كما سيتم نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

‏أما المخالف الثاني فهو أيضًا سعودي الجنسية، وستطبق عليه عدد من العقوبات منها دفع غرامة مالية (300,000) ريال.

وسيتم أيضًا إيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.