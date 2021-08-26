شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الجمعة" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى بعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وذكر أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقة تبوك، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وأضاف أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، في حين أن الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.