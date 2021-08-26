شكرا لمتابعة خبر عن "التويجري" يستحوذ على منقية ذهبية مرشحة للتنافس على شلفاء ولي العهد (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمد الجمهور (صدى):

ضخ رجل الأعمال ومالك الإبل المعروف "أحمد بن عبدالله التويجري" الملايين في سوق الإبل بعد اتمامه صفقة شراء الصفر "غلابات سبيع" من "مهدي العامري" في أحدث صفقة وأكبرها في هذا اللون التنافسي الذي سحب الأضواء من باقي الألوان الأخرى وارتفاع قيمة الإبل السوقية نتيجة شعبيته الطاغية.

وقال التويجري :"المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مصدر فخر للجميع، كما تستحق بذل الغالي والنفيس في سبيل المشاركة بهذا المحفل العالمي الذي يجد الدعم والرعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- حتى وصل لهده المكانة المميزة التي يفتخر بها أهل الابل ويعتزون".

من جانبه، هنأ الأمير عبدالرحمن بن خالد، رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، "التويجري" على الصفقة الجديدة.

الجدير بالذكر أن "العامري" أسس المنقية للمنافسة على شلفاء ولي العهد في النسخة السادسة للمهرجان، في حين يمتلك "التويجري" سلالات من أطيب الإبل في ألوانها يشار لها بالبنان في جمالها ونتائجها في الميادين التنافسية، وستكون المنقية الجديدة من أبرز الإبل المرشحة للحصول على اللقب الغالي شلفاء ولي العهد.