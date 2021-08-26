مرور مكة المكرمة: إغلاق طريق جبل الكعبة حتى 15 شعبان

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إدارة مرور مكة المكرمة، اليوم الخميس، إغلاق طريق جبل الكعبة حتى 15 شعبان.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه بتويتر: «ينوه مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية إنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم حتى 15 شعبان 1443هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة».

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