الصحة: جرعتا لقاح كورونا تقيان من المتحورات سريعة الانتشار

الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة، اليوم الخميس، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

وأعلنت الوزارة الصحة تسجيل 290 حالة مؤكدة وتعافي 535 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3889 حالة منها 1061 حالة حرجة، خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 543318 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 530917 حالة فيما سجلت 7 حالات ليصل الإجمالي إلى 8512 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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