4 مدن تتصدر حالات التعافي بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مدن سعودية، حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد والبالغ إجماليه 535 حالة تعاف تم تسجيلها خلال الـ «24» ساعة الماضية، وسجلت الرياض 119 حالة، وجدة 48، والطائف 18، وجازان 17 حالة تعاف جديدة.

وسجلت أبو عريش 16 حالة ومكة المكرمة 15 وسجلت خميس مشيط ونجران 14 حالة لكل منهما، وسجلت حائل والمدينة المنورة وبللسمر 10 حالات لكل منهم، وسجلت تبوك وبريدة 9 حالات لكل منهم، وسجلت الكامل 8 وموقق 7 حالات تعاف جديدة.

وتم تسجيل 6 حالات تعاف بكل من: العارضة وسكاكا وعنيزة وصامطة والقنفذة، وسجلت 5 حالات بكل من: الطوال، وأبها والرس والبدائع وظهران الجنوب والعلا والمذنب ورجال ألمع، وسجلت 4 حالات بكل من: الأسياح وبدر الجنوب وينبع وصبيا، وسجلت 3 حالات بكل من ثول، وثار والبرك ويدمة وأحد المسارحة وطبرجل ودومة الجندل والعيص.

وانحصر التعافي في حالتين بكل من خليص وخباش وعرعر والباحة وبيشة ومليجة ومحايل وضرية وعيون الجواء ورياض الخبراء والغاط والحناكية وخيبر وشرورة وبيش وبلجرشي والليث وبدر ورفحا والنعيرية والخفجي والمظيلف وأضم.

واقتصر التعافي على حالة واحدة بكل من: الموسم، والرين، والحرجة وعريعرة وأبوعجرم وبارق والشنان وسميراء وجديدة عرعر وعقلة الصقور وحوطة سدير والدرب وعفيف والدمام والخبر والهفوف وحبونا والمحاني والدلم والزلفي والدوادمي والجبيل والقطيف والظهران وبقيق وقيا والقريات وصوير والمخواة وقصيباء والقيصومة والقوز والعيون وضرما وحوطة بني تميم وتثليث والنماص وتربة وأملج وحقل وحفر الباطن والقويعية وتمير والبكيرية وسلوى والدرعية وفيفا والخرج ووادي الفرع والحرث وقرية العيا ووادي الدواسر والمبرز والفرشة.



وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وأوصت الوزارة الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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