الأرصاد عن طقس الجمعة: أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وامتداد تأثيرها لبعض الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ووفق التقرير، تظل الفرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة نجران ومرتفعات منطقة تبوك، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما يشهد الخليج العربي رياحا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج، من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة:

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