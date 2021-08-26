أخبار السعودية اليوم.. بدء إيداع الرواتب بحسابات موظفي القطاع العام.. و«الحياة الفطرية» تحدد أماكن يمنع فيها الصيد

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث أعلنت وزارة أن رواتب القطاع الحكومي لشهر أغسطس، سيتم صرفها اليوم، فيما توقع خبراء الأرصاد أن يسود المملكة خلال الساعات الست والثلاثين القادمة طقس متذبذب يسوده هطول أمطار، وإلى التفاصيل:

وصول طائرة شحن إغاثية تحمل 608 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى تونس

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصلت أمس إلى تونس العاصمة، طائرة شحن إغاثية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 608 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا تمثل الدفعة الأولى من اللقاحات للإسهام في مكافحة آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).

بالفيديو.. «الداخلية» تدشن مقرًا للأفواج الأمنية بنجران

دشنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اليوم الخميس، مقر دوريات الأفواج الأمنية الميدانية بمنطقة نجران، وأشارت إلى أن عدد مقرات الافواج الامينة في المنطقة وصل الى خمسة مقار، وياتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للوكالة في انتشار دورياتها بالمنطقة الجنوبية، وتختص بتنفيذ المهام الأمنية في المواقع الجبلية والاودية.

بالفيديو: المرور يستدعي عبدالعزيز المريسل.. والأخير يوجه رسالة لمتابعيه

أكد الصحفي الرياضي عبدالعزيز المريسل، الخميس، استدعاءه من قبل المرور السعودي، بعد تصويره مقطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات» أثناء قيادته للسيارة واستخدامه الهاتف، وكشف المريسل، تفاصيل الاستدعاء عن عبر حسابه على «سناب شات»؛مشيرًا إلى أنه نادرًا ما يستخدم الجوال أثناء القيادة.

«المالية» تبدأ إيداع الرواتب في حسابات موظفي القطاع العام

بدأت وزارة المالية، اليوم الخميس، الموافق 26 من أغسطس، إيداع رواتب الموظفين في القطاع العام، وبحسب قواعد صرف الرواتب، التي أعلنت عنها وزارة المالية عبر موقعها، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

محام يحذر أولياء الأمور: سوء استخدام الطلاب للهاتف في المدارس يعرضهم للسجن

‏وجه خالد أبو راشد، المحامي والمستشار القانوني، نصيحة لأولياء أمور طلاب الصفوف المتوسطة والثانوية، مطالبًا إياهم بتوعية ذويهم من التصوير أو النشر لأنها جرائم معلوماتية، مشيرًا إلى أنهم ينطبق عليهم نظام الأحداث بالنسبة للعقوبات والإجراءات.

«الحياة الفطرية»: 11 مكانًا يمنع فيها صيد الحيوانات والطيور

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 11 مكانًا يمنع فيها صيد الطيور والحيوانات، وذلك وفقًا لما وضحته اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

«الغذاء والدواء»: لقاحات جديدة ضد كورونا تحت الدراسة وشرط واحد للموافقة عليها



قالت هيئة الغذاء والدواء، إن هناك عدة لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا ما زالت قيد الدراسة، مشيرة إلى أنه سيتم الموافقة عليها داخل المملكة حال اكتمال المتطلبات الخاصة بسلامتها وفعاليتها.

بالصور.. الصقور السعودية تقدم عرضًا جويًا في سماء بودابست

قدمت الصقور السعودية، مساء الأربعاء، عرضاً جوياً في سماء بودابست، حظى باهتمام واستحسان المواطنين المجريين، فضلًا عن ردود أفعال السياح الأجانب في المدينة، ونشرت السفارة السعودية لدى المجر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صوراً من العروض التي قدمتها الصقور السعودية في سماء بودابست.



الحصيني يتوقع طقس الـ36 ساعة القادمة: أمطار ورياح وأجواء حارة



توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة نهارًا وتشكل سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، من اليوم حتى مساء غدًا الجمعة، مشيرًا إلى أنه متوقع خلال الـ(36) ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى مساء الجمعة، أجواء حارة نهارًا تميل للاعتدال فجرًا على معظم مناطق المملكة والخليج العربي.

متحدث «الأرصاد» يبشر بهطول أمطار متكررة الفترة المقبلة: مرحلة انتقالية

أكد حسين القحطاني المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الاقتراب من انتهاء فصل الصيف، متوقعًا دخول مرحلة انتقالية تتذبذب فيها الاحوال الجوية، وأوضح المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد أنه مع ذلك ما زالت درجات الحرارة شديدة على المناطق الشرقية ومعتدلة نسبيا على المرتفعات مع احتمالية هطول أمطار متكررة خلال الفترة المقبلة.

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