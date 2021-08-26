لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يقدن سيارات الأجرة بالأحساء

الرياض - محمد عبدالله - شهدت محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، ولأول مرة على مستوى المملكة، قيام مواطنات بالعمل في قيادة سيارات الأجرة.

وقالت منيرة المرى، إحدى سائقات الأجرة: «لديّ خبرة 30 عامًا في قيادة السيارات بمختلف أنواعها، ويمكنني إصلاحها في حالة تعطلها»، وفق الإخبارية.

ويعد نشاط سيارات الأجرة النسائية المشروع الأول في المملكة، من خلال مشروع يخدم نحو نصف مليون امراة في الأحساء، وقوامه 500 سيارة يخدم جميع الفئات داخل وخارج المملكة ويباشر توصيل الزوار إلى الرياض والدمام ودول الخليج.

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