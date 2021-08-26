حيث ستعمل الهيئة ومركز الاستحقاق المحاسبي، من خلال الاتفاقية على تدريب المستهدفين في القطاع العام وتأهيلهم، لدعم عملية تحول الجهات الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، من خلال قياس المستوى المعرفي للمستهدفين في الجهات الحكومية، بالإضافة الى تسليمهم تقارير تفصيلية تساعدهم على تطوير المعرفة، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ ورش عمل للقيادات في الجهات الحكومية، لتعريفهم بالخطة التدريبية للمستهدفين من منسوبي الجهات، بالإضافة الى ذلك ستعمل الهيئة على إصدار عدد من الحقائب التدريبية، المتعلقة بأهم مواضيع المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وتحويل هذه الحقائب إلى دورات مرقمنة، متوافقة مع المنصات التدريبية لوزارة المالية، كما ستنفذ الهيئة مجموعة من الدورات التفاعلية، التي ستساهم في تبادل المعارف والخبرات بين العاملين، في الإدارات المالية في الجهات الحكومية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، إلى أن اختيار الهيئة لهذا المشروع، جاء بناء على ما تتمتع به من خبره ومهنية، في مجال اعتماد أفضل المعايير، مؤكداً بأن الهيئة ستكلف نخبة من المختصين والمدربين، ممن لديهم الخبرة في المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام.
يذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، قدمت العديد من الخدمات التي من شأنها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والارتقاء بها والرفع من مستوى أداء وكفاءة كافة الجهات الحكومية والخاصة، من خلال تطبيق منهجيات المحاسبة المبنية على المعايير الدولية
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب محاسبي للجهات الحكومية للتحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.