شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطمئن على جاهزية المدراس استعدادا للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم عدداً من مدارس البنين والبنات بمدينة الرياض؛ للتأكد من مستوى الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.

واطلع وزير التعليم خلال الجولة على جهود واستعدادات المدارس في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، وتطبيق الأدلة التشغيلية في المدارس، كما تابع معاليه توفر كافة الاحتياجات للعودة الحضورية الآمنة.

وشارك د.آل الشيخ في تسليم عدد من الطلاب لكتبهم الدراسية، مؤكداً على أهمية حصول جميع الطلبة على جرعتين من لقاح كورونا للحضور إلى المدرسة، كما التقى زملاءه وزميلاته من المعلمين والمعلمات، مشيداً بجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم التعليمية، واستعدادهم المبكر لمواكبة عملية التطوير في المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الثلاثة.

ونوه وزير التعليم بالدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومنسوبيه، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وعودتهم الآمنة حضورياً.