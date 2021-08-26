شكرا لقرائتكم خبر عن 500 ألف ريال غرامات لمخالفين نشرا إعلانات مضللة على "سناب شات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة التجارة قرارًا بحق مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على "سناب شات" عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما بـ 500 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة أن المخالف الأول، يدعى منصور علي سليمان الرقيبة "سعودي الجنسية"، وتم فرض غرامة مالية بقيمة (200,000) ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

والمخالف الثاني يدعى أحمد سليمان محمد السيف "سعودي الجنسية"، وتم فرض غرامة مالية (300,000) ريال ، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين، ونشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.