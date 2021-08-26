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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كازاخستان

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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