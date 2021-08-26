ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية كازاخستان

وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار.

محمد يوسف

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