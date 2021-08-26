ضبط شباك صيد محظورة ومصادرة 120 كلغم من السردين بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تمكن رجال حرس الحدود بجدة، من ضبط شباك صيد محظورة مع مواطن ومقيم خالفا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

شباك صيد محظورة:

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة باشروا بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود بالشعيبة المسدودة حول القبض على مواطن ومقيم وهما يقومان بممارسة مهنة صيد الأسماك بأدوات صيد مخالفة ( 2 من شباك النايلون المخدجة والمحظورة)، وتقدر كمية الأسماك المصادة من قبلهما من نوع السردين 120 كلغم تم تسليمها إلى إحدى الجمعيات الخيرية، وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

حماية للثروة المائية:

وأفاد أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي، أنه تمت مصادرة جميع الأدوات المخالفة، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

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