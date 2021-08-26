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محمد بن سلمان يبعث رسالة خطية لنائب رئيس وزراء الكويت

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

محمد بن سلمان يبعث رسالة خطية لنائب رئيس وزراء الكويت

تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين

متابعات الخليج 365 - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، رسالة خطية، إلى الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

رسالة الأمير محمد بن سلمان

قام بتسليم الرسالة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت له.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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