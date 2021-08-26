وفد اعتدال ينهي زيارته للعراق.. التأكيد على مواجهة خطاب الكراهية والعنف والطائفية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتم الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، والوفد المرافق له، زيارته إلى جمهورية العراق، أمس (الأربعاء) الموافق 25 (أغسطس) 2021م، بلقاء المرجع الديني سماحة السيد حسين إسماعيل الصدر، وتناول اللقاء أهمية قيم الاعتدال بين الأديان ودور علماء الدين في نبذ الكراهية وتعزيز ونشر السلام والمحبة بين المجتمعات والشعوب.

لقاءات وفد اعتدال

وعقد الأمين العام للمركز، العديد من اللقاءات وجلسات المباحثات، والتي شهدت بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مكافحة نشاطات التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية، وهو ما اتفق مع سعادته كل من التقاهم في أوقات مختلفة من الزيارة، وهم: مستشار الأمن القومي العراقي السيد قاسم الأعرجي، رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي عبدالغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي، والمرجع الديني سماحة السيد حسين إسماعيل الصدر، والذين أكدوا جميعهم على تقديرهم للجهود التي يبذلها مركز (اعتدال) في مكافحة وتفكيك وتفنيد الخطاب المتطرف الذي يستهدف وعي المجتمعات في المنطقة.

دور العراق في نبذ التطرف

وأكد الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، على أهمية دور العراق والجهود الحثيثة التي يبذلها في سبيل مواجهة خطابات الكراهية والعنف والطائفية، وتجربته وخبراته الثرية في مكافحة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والذي شهد له بها العالم أجمع.

وشدد على أن التواصل قائم، وأن ثمة زيارات أخرى سيقوم بها المسؤولون في الجانبين لتعزيز التعاون وتكييفه وفق الرؤية التي تخدم الطرفين، ووفق ما يمتلكه (اعتدال) وجمهورية العراق من تقدم تقني وفكري وإعلامي، يصب في خدمة مكافحة الخطاب المتطرف، وحماية المجتمعات من مخاطرها.



شارك الخبر