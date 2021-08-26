محمد بن مسعود - الدمام - استعراضا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار. ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-26 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار. 26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 06:38 PM استعراضا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها استعراضا مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار. ، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان ،

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