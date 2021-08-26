، 5 ملايين طن.. ميناء الجبيل الصناعي يحقّق زيادة في البضائع المناولة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
حقّق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر يوليو لعام 2021م، ارتفاعًا في إجمالي البضائع المناولة الصادرة والواردة بواقع أكثر من 5 ملايين طن، من مختلف المنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية، بنسبة زيادة بلغت 3.45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ من خلال 155 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.
وشملت الصادرات التي انطلقت من الميناء موادَّ مثل الديزل، ومادة السماد الصناعي "اليوريا"، بالإضافة إلى مادة الميثانول، ومادة النفثالين، ومادة الموقاز، ومادة الكيروسين.
ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أكبر ميناء صناعي متخصص في العالم لتصدير المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية والمواد الصلبة "حديد الخام، اليوريا" السماد الصناعي، الكبريت، الفحم البترولي" بـ34 رصيفًا ومساحة 6.8 كم2، وعدد 5 محطات، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في الميناء 70 مليون طن.
ويمثل الميناء أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ، والذي يعد إحدى بوابات المملكة التي تطلّ من خلالها على جزء مهم من العالم، وهي الجهة الشرقية.
5 ملايين طن.. ميناء الجبيل الصناعي يحقّق زيادة في البضائع المناولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26
حقّق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر يوليو لعام 2021م، ارتفاعًا في إجمالي البضائع المناولة الصادرة والواردة بواقع أكثر من 5 ملايين طن، من مختلف المنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية، بنسبة زيادة بلغت 3.45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ من خلال 155 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.
وشملت الصادرات التي انطلقت من الميناء موادَّ مثل الديزل، ومادة السماد الصناعي "اليوريا"، بالإضافة إلى مادة الميثانول، ومادة النفثالين، ومادة الموقاز، ومادة الكيروسين.
ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أكبر ميناء صناعي متخصص في العالم لتصدير المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية والمواد الصلبة "حديد الخام، اليوريا" السماد الصناعي، الكبريت، الفحم البترولي" بـ34 رصيفًا ومساحة 6.8 كم2، وعدد 5 محطات، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في الميناء 70 مليون طن.
ويمثل الميناء أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ، والذي يعد إحدى بوابات المملكة التي تطلّ من خلالها على جزء مهم من العالم، وهي الجهة الشرقية.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
06:29 PM
بنسبة زيادة بلغت 3.45 في المائة مقارنة بالعام الماضي
حقّق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل خلال شهر يوليو لعام 2021م، ارتفاعًا في إجمالي البضائع المناولة الصادرة والواردة بواقع أكثر من 5 ملايين طن، من مختلف المنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية، بنسبة زيادة بلغت 3.45 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ من خلال 155 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.
وشملت الصادرات التي انطلقت من الميناء موادَّ مثل الديزل، ومادة السماد الصناعي "اليوريا"، بالإضافة إلى مادة الميثانول، ومادة النفثالين، ومادة الموقاز، ومادة الكيروسين.
ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أكبر ميناء صناعي متخصص في العالم لتصدير المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية والمواد الصلبة "حديد الخام، اليوريا" السماد الصناعي، الكبريت، الفحم البترولي" بـ34 رصيفًا ومساحة 6.8 كم2، وعدد 5 محطات، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في الميناء 70 مليون طن.
ويمثل الميناء أحد موانئ المملكة التي تشرف على إدارتها الهيئة العامة للموانئ، والذي يعد إحدى بوابات المملكة التي تطلّ من خلالها على جزء مهم من العالم، وهي الجهة الشرقية.
، 5 ملايين طن.. ميناء الجبيل الصناعي يحقّق زيادة في البضائع المناولة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 5 ملايين طن.. ميناء الجبيل الصناعي يحقّق زيادة في البضائع المناولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.