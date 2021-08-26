- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كشف مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية، أنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول.
وأضاف المرور أن الإغلاق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 06:47 PM
من بعد مخرج نفق السوق الصغير ابتداءً من الأحد المقبلمرور مكة: إغلاق طريق جبل الكعبة والمتّجه إلى جرول
كشف مرور العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع وزارة المالية، أنه سيتم إغلاق طريق جبل الكعبة من بعد مخرج نفق السوق الصغير والمتجه إلى جرول.
وأضاف المرور أن الإغلاق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 محرم وحتى 15 شعبان 1443هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
، مرور مكة: إغلاق طريق جبل الكعبة والمتّجه إلى جرول ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مرور مكة: إغلاق طريق جبل الكعبة والمتّجه إلى جرول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.