المملكة السعودية تسلم تونس أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا

محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

وصلت طائرة شحن إغاثية سيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى تونس، أمس الأربعاء، على متنها 608 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا، تمثل الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعهدت بها الممكلة، استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال مكالمته مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، أن سفير الرياض في تونس عبد العزيز علي الصقر كان في استقبال الطائرة، مع وزيري الخارجية عثمان الجرندي، والصحة علي مرابط، ومستشار الرئاسة التونسية وليد الحجام.

وعبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن سعادته بشحنة المساعدات الطبية الجديدة من المملكة، والتي تعد جزءاً من "1 مليون جرعةكان قد وجه بتقديمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وقال الجرندي إن موقف المملكة يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين وتعكس الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة.