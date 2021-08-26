، "ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - قبل يومين من موعدها المقرر

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.

وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".