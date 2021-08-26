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أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.
وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".
"ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.
وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:31 PM
قبل يومين من موعدها المقرر
أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الخميس)، أن المستشارة أنجيلا ميركل ألغت زيارتها المرتقبة لإسرائيل، التي كانت مقررة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس (آب)؛ بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان.
وبين المتحدث أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في موعد لاحق، وفقاً لـ"رويترز".
، "ميركل" تلغي زيارتها لإسرائيل بسبب الوضع المتوتر في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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