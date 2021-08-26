محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث قالت مواقع أفغانية إن التفجير الذي وقع خارج مطار كابل أوقع 11 قتيلاً وجريحًا، وقالت مصادر بريطانية، إن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.

ورجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الانفجار وقع عبر هجوم انتحاري, وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث.

ووقع الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

انفجار في محيط مطار كابل.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في التفجير.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، وقوع التفجير.

أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26 قالت مواقع أفغانية إن التفجير الذي وقع خارج مطار كابل أوقع 11 قتيلاً وجريحًا، وقالت مصادر بريطانية، إن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.

ورجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الانفجار وقع عبر هجوم انتحاري, وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث.

ووقع الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

انفجار في محيط مطار كابل.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في التفجير.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، وقوع التفجير. 26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 05:29 PM الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث قالت مواقع أفغانية إن التفجير الذي وقع خارج مطار كابل أوقع 11 قتيلاً وجريحًا، وقالت مصادر بريطانية، إن الانفجار وقع قرب فندق البارون الذي يقيم به أجانب في محيط مطار كابل.

ورجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الانفجار وقع عبر هجوم انتحاري, وقالت مصادر في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أحيط علماً بالحادث.

ووقع الانفجار بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك، وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

انفجار في محيط مطار كابل.

وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن ثلاثة جنود أمريكيين على الأقل أصيبوا في التفجير.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتقد بأنه لأولى اللقطات من موقع الحادث.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي على حسابه في "تويتر" صحة هذه الأنباء، وقوع التفجير.

، أفغانستان.. 11 قتيلاً وجريحًا في انفجار محيط مطار كابل بينهم 3 جنود أمريكيين ،

المصدر : الخليج 365

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