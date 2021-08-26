محمد بن مسعود - الدمام - طبقاً لمصادر إعلامية والمتحدث باسم البنتاغون أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن. أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26 أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن. 26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443 05:06 PM طبقاً لمصادر إعلامية والمتحدث باسم البنتاغون طبقاً لمصادر إعلامية والمتحدث باسم البنتاغون أفادت مصادر إعلامية أن انفجارًا وقع في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابل وإطلاق نار كثيف.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون، وقوع انفجار خارج مطار كابل، وقال إن عدد الضحايا غير معروف حتى الآن. ، أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان.. وقوع انفجار خارج مطار كابل وووقوع عدد من الضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.