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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فورًا بعد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "نتنياهو" لا يثق بإدارة "بايدن"، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتمّ تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.
وأوضح المصدر أنه مثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، فإن الموساد أبلغ المخابرات الأمريكية بالهجوم الذي شنّته إسرائيل إلكترونيًّا على منشأة نطنز النووية الإيرانية من خلال إخطار قصير قبل أقل من ساعتين فقط على تنفيذ الهجوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أن "نتنياهو" استغلّ نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وتعمّد حرمان إدارة "بايدن" منها.
"نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-26
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فورًا بعد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "نتنياهو" لا يثق بإدارة "بايدن"، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتمّ تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.
وأوضح المصدر أنه مثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، فإن الموساد أبلغ المخابرات الأمريكية بالهجوم الذي شنّته إسرائيل إلكترونيًّا على منشأة نطنز النووية الإيرانية من خلال إخطار قصير قبل أقل من ساعتين فقط على تنفيذ الهجوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أن "نتنياهو" استغلّ نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وتعمّد حرمان إدارة "بايدن" منها.
26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
04:50 PM
استغلّ حصول إسرائيل على معلومات عن برنامج إيران النووي
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم "الخميس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة فورًا بعد تولّي الرئيس جو بايدن منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "نتنياهو" لا يثق بإدارة "بايدن"، وأمر دائرة الأمن القومي بتقليص المعلومات التي يتمّ تمريرها للأمريكيين بخصوص العمليات المستقبلية في إيران.
وأوضح المصدر أنه مثال على تقليص المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، فإن الموساد أبلغ المخابرات الأمريكية بالهجوم الذي شنّته إسرائيل إلكترونيًّا على منشأة نطنز النووية الإيرانية من خلال إخطار قصير قبل أقل من ساعتين فقط على تنفيذ الهجوم؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأشار إلى أن "نتنياهو" استغلّ نجاح إسرائيل في الحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي، وتعمّد حرمان إدارة "بايدن" منها.
، "نتنياهو" أمر بخفض تبادل المعلومات الاستخبارية مع إدارة "بايدن" ،
المصدر : الخليج 365
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