شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام : محاكمة "الدوسري" و"التركي" تفتقر للعدالة وتكشف وجها آخر من العنصرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الأمير سطام بن خالد أن المحاكمة التي يخضع لها كل من خالد الدوسري وحميدان التركي في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية تفتقر للعدالة.

وتابع :"القضاة يحاكمون بأحكام مبنية على الظن والإدعاء بدون دليل جريمتهم الوحيدة بأنهم مسلمين وسعوديين, أقل ما يقال عن ذلك بأنه انتهاك صارخ للعدالة ولم نسمع لكل الجهات الحقوقية لديهم أي صوت أو كلمة لتكشف لنا وجهاً آخر من العنصرية".

وأضاف:" لكم أن تتخيلوا لو أن دولة عربية اعتقلت شخصين من جنسية غربية وهم مجرمين فعلاً لوجدنا حينها أصوات إعلامهم وقنواتهم ومنظماتهم يتحدثون عن هذه الدولة ويتهمونها بالاستبداد والعنصرية وحينها لسمعنا شعارات حقوق الإنسان, هذه الأحداث تكشف لنا حقيقة أن حقوق الإنسان هي مجرد شعارات فقط لا غير".

يذكر أن ذلك جاء تعليقا على وسم حميدان التركي الذي صعد خلال الساعات الماضية على موقع "تويتر"، عقب إعلان تركي حميدان التركي عدم وجود أي تطورات جديدة بشأن الإفراج المشروط لوالده حميدان التركي، مضيفا أن لجنة الافراج المشروط لم تحدد موعد لاصدار النتيجة.

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