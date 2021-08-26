شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق محل مخالف وضبط 100 بدلة عسكرية وشعارات مخالفة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية.

وضبطت اللجنة 100 بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و300 قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما ضُبط اثنان من مجهولي الهوية، وسلم المخالفون للدوريات الأمنية.

يذكر أن هذه الجولات جاءت بناء على توجيهات ومتابعة من الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.