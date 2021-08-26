اخبار السعوديه

الخطوط السعودية ترفع سعتها المقعدية على رحلاتها الداخلية 52 %

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط ترفع سعتها المقعدية على رحلاتها الداخلية 52 % والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت الخطوط السعودية رفع السعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية ابتداءً من شهر سبتمبر القادم ، بعد موافقة الهيئة العامة للطيران المدني السماح بذلك، حيث ستبلغ نسبة الزيادة في السعة المقعدية على الرحلات الداخلية (52%).

وكانت السعة المقعدية الأسبوعية لرحلات "السعودية" الداخلية مع التباعد الاجتماعي تبلغ أكثر من (245) ألف مقعد ، وستصبح بعد قرار السماح باستخدام كامل السعة المقعدية ما يزيد على (372) ألف مقعد، كما يتم عبر فريق متخصص المراجعة الدائمة لجدول الرحلات والسعة المقعدية وإقرار الزيادة وفقاً للمتطلبات التشغيلية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا