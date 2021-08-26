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«الصحة»: تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس تسجيل 290 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 543318 حالة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8512 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل 535 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 530917 حالة، لافتة إلى أن هناك 3889 حالة نشطة حالياً، من بينها 1061 حالة حرجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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