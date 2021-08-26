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مصادرة ربع طن من الفحم المحلي في حفر الباطن

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن حملة تفتيشية على أماكن بيع الفحم المحلي بالمحافظة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الخطوات التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من ظاهرة الاحتطاب، والتي أسهمت أيضا في تنامي الوعي المجتمعي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ربع طن من الفحم المحلي، حيث أكدت الوزارة على أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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