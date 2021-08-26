شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة ربع طن من الفحم المحلي في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن حملة تفتيشية على أماكن بيع الفحم المحلي بالمحافظة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الخطوات التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة للحد من ظاهرة الاحتطاب، والتي أسهمت أيضا في تنامي الوعي المجتمعي.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ربع طن من الفحم المحلي، حيث أكدت الوزارة على أن الحملات التفتيشية والجولات الميدانية مستمرة طوال العام لوقف تدهور الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات الطبيعية بالمملكة.