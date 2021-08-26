شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مؤثر للحظة استقبال أحد أبطال الحد الجنوبي لوالدته بعد عودته من رحلة العلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لقطات مؤثرة للحظة استقبال أحد أبطال الحد الجنوبي "حسن حكمي" لوالدته في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان، والذي أصيب خلال أدائه مهام عمله في حماية الوطن.

وقام "حكمي" بالنهوض من الكرسي المتحرك فور رؤيته لوالدته، ثم قام باحتضانها وتقبيل رأسها وقدميها، وانهمرت الدموع من أعينهما فرحا، كما عبرت الأم عن فرحتها لعودة ابنها بإطلاق "الزغاريد".

واستقبلت جموع من المواطنين البطل "حسن حكمي"، لدى عودته من رحلته العلاجية جرّاء الإصابة التي لحقت به أثناء وجوده بالحد الجنوبي.

وبين مقطع الفيديو المتداول الحفاوة الكبيرة التي حظي بها "حكمي" عند وصوله للمطار، قادما من الرياض بعد رحلة علاجية استمرت ستة أشهر.