شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء يشكر مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تلقى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك شهادة شكر من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

حيث تسلم الشهادة مدير المستشفى الدكتور فؤاد بن صالح المالكي من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي بحضور كلا من الصيدلي علي عودة البلوي والصيدلانية تركيه عبدالله العنزي من مستشفى الملك فهد التخصصي .

وذلك نظير الجهود المتميزه والمساهمة الفعالة من خلال المشاركه بإلابلاغ عن الاعراض الجانبية للأدوية .