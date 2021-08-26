«الصحة»: استمرار انخفاض حالات كورونا النشطة والحرجة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 1061 حالة، فيما تم أمس الأربعاء تسجيل 1083 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 3889 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 4141 حالة، وذلك بانخفاض قدره 252 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 290 إصاباة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و535حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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